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Şanlıurfa'da Otobüste 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir otobüste yapılan aramada, bir çantada 3 kilogram skunk ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.