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Şanlıurfa'da Oto Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Oto Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı
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Şanlıurfa'da birçok otomobil ve motosiklet çalan, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Viranşehir'de yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir çok otomobil ve motosiklet çalan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Viranşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir çok otomobil ve motosiklet çalan şüpheliyi yakalamak için Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bir çok kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Motosiklet Operasyon Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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