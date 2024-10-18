Şanlıurfa'da Oto Hırsızlığı Yapan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da bir çok otomobil ve motosiklet çalan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Viranşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir çok otomobil ve motosiklet çalan şüpheliyi yakalamak için Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bir çok kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA