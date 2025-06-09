Şanlıurfa'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan otluk yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili emniyet ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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