Şanlıurfa'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama
Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-48' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, aralarında örgütün elebaşı C.G.'nin de olduğu 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA