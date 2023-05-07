Şanlıurfa'da ölü sayısı 5'e yükseldi
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Şanlıurfa'da ölü sayısı 5'e yükseldi Annenin cesedine ulaşıldı, kızı aranıyor Anneden de acı haber geldi Sulama kanalına devrilen otomobildeki annenin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan annenin...
Şanlıurfa'da ölü sayısı 5'e yükseldi
Annenin cesedine ulaşıldı, kızı aranıyor
Anneden de acı haber geldi
Sulama kanalına devrilen otomobildeki annenin cesedine ulaşıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan annenin cesedine ulaşılırken 9 yaşındaki kızı Aysun'u arama çalışmaları ise devam ediyor.
Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ç.'nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim ve Müslüm'ün cansız bedenlerini çıkarttı.
Annenin de cansız bedenine ulaşıldı
Geceki çalışmalarını sonlandırma ekipler, 31 yaşındaki anne Özlem ile 9 yaşındaki kızı Aysun'u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde annenin cansız bedenine ulaşılırken kızı Aysun'u bulma çalışmaları ise devam ediyor.