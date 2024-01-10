Şanlıurfa'da okulda yemekten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Siverek Hamamören İlkokulunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, hazırlanan yemekten yiyen öğrenciler bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu. Öğrencilerin şikayetleri üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri okulda yaptıkları incelemede, öğrencilerin yemekte yedikleri pudingden etkilendiği tespit edildi. 55 öğrenci okula çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, kontrol altında alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Aydemir öğrencileri ziyaret etti

Öğrencilerin yemekten etkilendiği bilgisini alan Kaymakam Musa Aydemir, hastaneye gelerek müşahede altında tutulan öğrenci ve aileleriyle tek tek görüşerek, yeterli tedbir alınmamasından dolayı öğrenci ve velilerinden özür diledi. Aydemir, sorumlu kişi ve kurumlar hakkında hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Öğrenci ve velileri hastaneye gelerek, kendileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Musa Aydemir'e teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA