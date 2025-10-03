Haberler

Şanlıurfa'da Okul Servisi Elektrik Direğine Çarptı: 4 Öğrenci Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, okul servisi elektrik direğine çarparak 4 öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, elektrik direğine çarpan okul servisindeki 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Büyükdüzlük Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 47 ACS 625 plakalı öğrenci servisi, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi

İsrail alıkoyduğu aktivist sayısını açıkladı! 4'ü sınır dışı edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.