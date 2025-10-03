Şanlıurfa'da Okul Servisi Elektrik Direğine Çarptı: 4 Öğrenci Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, elektrik direğine çarpan okul servisindeki 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Büyükdüzlük Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 47 ACS 625 plakalı öğrenci servisi, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA