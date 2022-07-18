Şanlıurfa'da okul müdürü görevi başında darp edildi - Haberler

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Şanlıurfa'da okul müdürü görevi başında darp edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da okul müdürü görevi başında darp edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ilkokul müdürü görevi başında bir grup tarafından darp edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ilkokul müdürü görevi başında bir grup tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. Yenice İlkokulu Müdürü Dündar Ok, öğrenci velisi olduğu değerlendirilen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre veli yakını ile akrabaları müdür Ok'u darp etti. Yaralanan Ok, bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan müdür, saldırıyı yapan gruptan şikayetçi oldu.

Eğitim -Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi Başkanı İbrahim Coşkun, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Coşkun, "Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Yenice İlkokulu Müdürü Dündar Ok, görevi başında iken bir grup tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Sebep ne olursa olsun eğitim çalışanlarına yapılan şiddeti kabul etmiyoruz. Eğitimcileri korumaya yönelik yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Saldırı gerçekleştirenler en ağır cezaları almalıdır. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve olayın takipçisi olacağız. Artık şiddet son bulsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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