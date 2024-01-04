Şanlıurfa'da Okul Kantinlerinde Denetim Yapıldı

Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı.

Bozova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle hijyen konusunda denetim gerçekleştiren ekipler, kantincileri gazlı içecek, çikolata ve kızartma gibi zararlı ürünlerin satışını yapmamaları konusunda uyardı. Kantin işletmecilerine satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen şartları ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantincilere teşekkür etti.

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerden dolayı öğrenci velileri ve öğrenciler, zabıta ekiplerine teşekkür ederek denetimlerin daha sık yapılmasını talep etti. - ŞANLIURFA