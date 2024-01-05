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Şanlıurfa'da Okul Çevrelerinde Uygulama: 6 Şüpheli Yakalandı, 10 Araça Para Cezası

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan 6 şüpheli yakalandı. 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, şüpheli bin 135 kişi, kimlik kontrolünden geçirildi, 364 araç durdurularak arandı. Yapılan kimlik taramalarında, 6 aranan şüpheli yakalandı, 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan 6 şüpheli yakalandı. 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, şüpheli bin 135 kişi, kimlik kontrolünden geçirildi, 364 araç durdurularak arandı. Yapılan kimlik taramalarında, 6 aranan şüpheli yakalandı, 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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