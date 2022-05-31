Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü - Haberler

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Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil takla attı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada bir öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Siverek - Güvenli Kırsal Mahallesi yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yunus K. (29) İdaresindeki 33 EAY 77 Plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Emrah Efe (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aklanırken, kazada ağır yaralanan Emrah Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Emrah Efe'nin Siverek Güvenli Hakkı Bucak İmam Hatip İlkokulunda görevli öğretmen olduğu öğretinlerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Otomobil Kaza 3. Sayfa Haberler

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