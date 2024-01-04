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Şanlıurfa'da Öğrencinin Sıkışan Bacağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde bir öğrencinin sınıftaki oturağa sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa süren çalışmanın ardından öğrencinin sağlık sorunu oluşmadığı belirtildi.

Şanlıurfa'da bir öğrencinin sınıftaki oturağa sıkışan bacağını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde yaşandı. Ders gördüğü sırada bacağını oturağın demirlerinin arasına sıkıştıran kız öğrenci için itfaiye harekete geçti. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından kız öğrencinin bacağını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Kız öğrencinin herhangi bir sağlık sorununun ise oluşmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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