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Şanlıurfa'da Öğrenci Servisine Tır Çarptı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Öğrenci Servisine Tır Çarptı: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisinin tıra çarpması sonucunda sürücü ve 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra çarpan öğrenci servisinde sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 06 FB 0687 plakalı çekici ile aynı yönde seyreden R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis sürücü ile araçtaki N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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