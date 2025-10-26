Haberler

Şanlıurfa'da Nöbet Tutarken Bıçaklı Saldırı: Polis Memuru Yaralandı

Şanlıurfa'da Nöbet Tutarken Bıçaklı Saldırı: Polis Memuru Yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nöbet tutan bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı polis, hastanede tedavi altına alındı ve saldırgan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis merkezi önünde nöbet tutarken bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde yaşandı. Merkezin önünde nöbet tutan polis memuru, kimliği açıklanmayan bir şahsın saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, tedavisi süren polis memurunu hastanede ziyaret etti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim 2025 günü görevi başında yaralanan polisimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Tedavi gören meslektaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor . - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
