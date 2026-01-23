Haberler

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, siber suçlara yönelik operasyonda çeşitli dijital materyallere el koydu.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Hatay, Mardin, Denizli ve Batman'da operasyon düzenlendi. Toplam 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir harici disk ve 6 adet USB bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

