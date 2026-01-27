Nişan merasiminde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da nişan merasiminde havaya ateş açan şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyada paylaşılan "Urfa'da silahların gölgesinde nişan" başlıklı görüntülerle ilgili jandarma tarafından işlem yapıldığını bildirdi. Vali Şıldak, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı paylaşımda, Eyyübiye ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde 25 Ocak Pazar günü düzenlenen nişan merasiminde havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildiğini belirtti. Şüpheli H.D.'nin ikametinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA