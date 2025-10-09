Haberler

Şanlıurfa'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram skunk, 15 gram amfetamin, 10 gram metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet fişek, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.