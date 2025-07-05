Şanlıurfa'da Motosikletli Kadın Sürücü Duvara Çarparak Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, motosikletli kadın sürücünün otomobilden kaçmaya çalışırken bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsü M.E. önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA