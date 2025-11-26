Şanlıurfa'da Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktöre çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Ahmet Kayar (25) yönetimindeki 63 AGM 698 plakalı motosiklet, S.Ö. idaresindeki 63 PS 758 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme de motosiklet sürücüsü Kayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Traktör sürücüsü S.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA