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Şanlıurfa'da Motosiklet Sürücüsü Yüzüstü Giderken Görüntülendi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alay yolunda meydana geldi. Alay yolunda seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan sürücüyü görenler o anları görüntüledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Şanlıurfa Trafik 3. Sayfa Haberler

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