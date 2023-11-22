Şanlıurfa'da Motosiklet Sürücüsü Yüzüstü Giderken Görüntülendi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alay yolunda meydana geldi. Alay yolunda seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan sürücüyü görenler o anları görüntüledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa