Şanlıurfa'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Altında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek Adıyaman karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Bayram idaresindeki motosiklet ile sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobil altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayram'ın cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA