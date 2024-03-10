Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Altında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Siverek Adıyaman karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek Adıyaman karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ahmet Bayram idaresindeki motosiklet ile sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobil altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayram'ın cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Adıyaman Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Keçiören adayı Hamza Aydoğdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Keçiören belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çınar adayı Semra Akyüz kimdir? DEVA Partisi Kalecik adayı Alime Aktaş Topal kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kalecik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kahramankazan adayı Mehmet Zeki Kaplan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kahramankazan belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title