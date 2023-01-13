Şanlıurfa'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 42 motosiklet sürücüsüne toplam 246 bin 442 Türk Lirası ceza kesilirken biri çalıntı olmak üzere 17 motosiklet ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 42 motosiklet sürücüsüne toplam 246 bin 442 Türk Lirası ceza kesilirken biri çalıntı olmak üzere 17 motosiklet ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçenin değişik bölgelerinde Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 75 motosikletin evrakları sorgulandı. Trafiğe çıkmada eksiklikleri bulunan 42 motosikletin sürücüsüne toplam 246 bin 442 Türk Lirası para cezası kesilirken biri çalıntı olmak üzere 17 motosiklet ise trafikten men edildi.

Denetimlere çevik kuvvet polisleri ile asayiş büro amirliği ekipleri de destek verdi. - ŞANLIURFA