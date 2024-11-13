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Şanlıurfa'da Motosiklet Pazarında Çalıntı Motosikletlere Operasyon

Şanlıurfa'da Motosiklet Pazarında Çalıntı Motosikletlere Operasyon
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Şanlıurfa'da polis, motosiklet pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde 16 çalıntı ve sakıncalı motosiklet ele geçirdi. 6 kişiye işlem yapılırken, 4 iş yerine 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından motosiklet pazarında yapılan denetimlerde çalıntı ve trafiğe çıkması sakıncalı 16 adet motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet pazarında şok denetim gerçekleştirdi. Toplam 25 ekipten oluşan 75 polisin katıldığı denetimlerde 5 adet çalıntı, 6 adet şase numarası kazınmış, 1 adet hacizli ve 4 adet hurda kayıtlı motosiklet ele geçirildi. Polis ekipler 6 şahsa suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek suçundan işlem yaptı. Pazardaki 4 iş yerine ise toplam 200 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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