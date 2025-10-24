Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan pazarı yolu kavşağında plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile pikap çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kaza çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA