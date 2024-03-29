Şanlıurfa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Samet Ejder'in (36) kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ejder, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA