Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişinin metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu, metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise aracını park edip tişörtünü çıkararak yaralılara tampon yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA