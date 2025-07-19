Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 35 Motosiklet Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 35 Motosiklet Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla motosiklet hırsızlığına karışan 7 kişi gözaltına alındı, 35 motosiklet ele geçirildi. Zanlıların şase numaralarını kazıyıp, çalıntı motosikletleri tekrar satışa çıkardığı belirlendi.

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı yaparak şase numaralarını kazıdıktan sonra 2 işyerinde tekrar satışını yapan zanlılara yönelik operasyonda 35 motosiklet ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaparak şase numaralarını kazıdıktan sonra tekrar satışını yapan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet usulsüz hurdaya çıkarılmış motosiklet, 12 adet tescilsiz motosiklet, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 2 adet trafikten men edilmiş motosiklet, 1 haciz yakalamalı motosiklet ve 1 çalıntı plaka ele geçirildi.

Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki yasal işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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