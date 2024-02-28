Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 hırsızın motosikleti çalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T. Ç'ye ait 70 bin TL değerindeki motosiklet, kapalı olan dükkanın kapısı kırılarak çalındı. Hırsızların gelişi ve motosikleti çalma anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA