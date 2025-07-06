Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Yangın

Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki mobilya dükkanında gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da kriz! Menajeri sözleşmesini uzattırmıyor

Galatasaray'da kriz! Menajeri sözleşmesini uzattırmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diogo Jota'nın cenazesinde Cristiano Ronaldo tepkisi

Diogo Jota'nın cenazesinde Cristiano Ronaldo tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.