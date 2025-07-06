Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Yangın

Şanlıurfa'da mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma devam ediyor. - ŞANLIURFA