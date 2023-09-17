Şanlıurfa'da mısır tarlasında 65 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan operasyonda, M.A'ya ait mısır tarlasında çuvallar içerisinde 65 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili M.A. ile T.A'yı gözaltına aldı.