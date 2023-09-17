Şanlıurfa'da mısır tarlasında 65 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, şahsın evinde ve evin yakınındaki mısır tarlasında gizlenmiş 65 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Mısır tarlasında gizlemiş 65 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mısır tarlasında gizlenmiş 65 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kırsal Doğrular Mahallesi'ndeki M.A. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Şahsın evinde ve evin yakınındaki mısır tarlasında dron destekli arama yapan ekipler, tarlada çuvallar içerisinde gizlenmiş 65 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve T.A. isimli 2 şüpheli, karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.