Şanlıurfa'da Miras Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde miras paylaşımı sebebiyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi 9630. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Y. ile kardeşi 48 yaşındaki Ahmet Y. arasında miras ve mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ahmet Y., yanında bulunan tüfekle ağabeyi Ali Y.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan Ali Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli tüfeğiyle yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede suç aleti tüfek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, cinayete ilişkin geniş çaplı inceleme çalışması başlattı. Hayatını kaybeden Ali Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA