Şanlıurfa'da Minibüs Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fırat Y. (42) idaresindeki 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Eyüp K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA