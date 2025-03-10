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Şanlıurfa'da Minibüs Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs Kazası: 2 Yaralı
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Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan minibüs kayalıklara çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fırat Y. (42) idaresindeki 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Eyüp K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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