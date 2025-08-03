Şanlıurfa'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Koçhisar Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, R.T.'nin kullandığı 02 YD 109 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, kazada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA