Şanlıurfa'da Metruk İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa'da Metruk İş Yerinde Yangın
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Eyyübiye ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle metruk bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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