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Şanlıurfa'da Metruk Binada Yangın Paniği

Şanlıurfa'da Metruk Binada Yangın Paniği
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, depremde ağır hasar alan ve kimsenin bulunmadığı metruk binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı binanın çatısının tamamını sardı. Metrelerce yükseğe çıkan alevleri göreler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi zarara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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