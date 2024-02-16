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Şanlıurfa'da Mantar Toplayan Gençler Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mantar toplamaya giden iki genç, şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı. Gençler, beton dökme pompasının hortumu ile kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mantar toplamaya giden iki genç, şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı. Gençler, beton dökme pompasının hortumu ile kurtarıldı.

Ceylanpınar ilçesi kırsalında Mustafa K. ile İsmail K., Çırpı Deresi'ni aşarak dağlık alanda mantar toplamaya çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmek için geri gelen gençler, yağmur suları nedeniyle taşan derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Yakınlarına haber veren gençler kurtarılamayınca bölgede bulunan bir beton dökme pompası operatöründen yardım istendi. Dere kenarına getirilen beton pompasının karşıya uzatılmasıyla hortumun ucuna tek tek binen gençler, ilginç bir kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Gençlerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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