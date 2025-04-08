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Şanlıurfa'da Makas Atan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

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Şanlıurfa'da makas atan sürücüye 10.269 TL ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Emniyet ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası sürücüyü tespit etti.

Şanlıurfa'da makas atan sürücüye 10 bin lira ceza

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da makas atan ve kıvılcım çıkaran araç sürücüsüne 10 bin 269 TL trafik cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, makas atan ve kıvılcım çıkaran araçla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye trafik mevzuatı uyarınca 10 bin 269 TL trafik cezası uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafikte kural tanımayan, aşırı hız yapan, şerit ihlaliyle tehlike oluşturan, egzoz değişikliğiyle gürültü çıkaran ya da yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Şanlıurfa'da Makas Atan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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