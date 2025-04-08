Şanlıurfa'da makas atan sürücüye 10 bin lira ceza

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da makas atan ve kıvılcım çıkaran araç sürücüsüne 10 bin 269 TL trafik cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, makas atan ve kıvılcım çıkaran araçla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye trafik mevzuatı uyarınca 10 bin 269 TL trafik cezası uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafikte kural tanımayan, aşırı hız yapan, şerit ihlaliyle tehlike oluşturan, egzoz değişikliğiyle gürültü çıkaran ya da yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.