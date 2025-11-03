Şanlıurfa'da LPG'li Otomobil Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da park halindeyken yanan otomobil alev topuna döndü. Bazı vatandaşlar, otomobile yaklaşanları "LPG'lidir, patlarsa hepimiz ölürüz" diyerek uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesinde yaşandı. Park halinde olan otomobilden alevler yükseldi. Otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, LPG'li olduğu belirtilen otomobile yaklaşanları "LPG'lidir, patlarsa hepimiz ölürüz" diyerek uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobildeki yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA