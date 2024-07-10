Şanlıurfa'da lavabo giderine düşen civciv itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Şanlıurfa'da bir evde lavabo giderine düşen civciv, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tuvalet taşını kırarak civcivi kurtardı ve sahibine teslim etti. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Şanlıurfa'da lavabo giderine düşen civciv, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşandı. Evde besledikleri civcivlerden birinin tuvalet giderine düştüğünü fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler, çekiç yardımı ile tuvalet taşını kırarak civcivi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan civciv sahibine teslim edildi.
Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA