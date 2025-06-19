Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'da kuzenler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Küçük bir çocuğun korku içinde saklanması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da çarşıda kuzenler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga esnasında küçük bir çocuğun kaçıp malzemelerin arkasına saklandıktan sonra "Baba, baba" diye bağırdığı gözlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesi Akçakale yolu üzerindeki Eyüp Çarşısında yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında küçük bir çocuğun kaçıp malzemelerin arkasına saklandıktan sonra "Baba, baba" diye bağırdığı gözlendi. Çocuğu alan esnaf, güvenli bir yere götürürken olay yerine gelen 2 kişiden biri silahla karşı tarafa ateş açarken diğeri ise eline aldığı malzemeleri fırlattıktan sonra kaçıp uzaklaştı. Yaşanan olayda kavgayı ayırmaya çalışan Serdar Ö. ile kavga edenlerden Özkan B., Mehmet Ali B. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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