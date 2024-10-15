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Şanlıurfa'da Kuyumcudan Altın Çalan Kadınlar Kaçtı

Şanlıurfa'da Kuyumcudan Altın Çalan Kadınlar Kaçtı
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Şanlıurfa'da bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren 4 çarşaflı kadın, tezgahtan 400 gram altını çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası iş yeri sahibi polise başvuruda bulundu.

Şanlıurfa'da kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kadınlardan biri tezgahtaki 400 gram altını çaldı. İş yeri sahibinin şüphelenip sopayla dışarı çıkardığı kadınlar altınları alarak uzaklaştı. Olay sonrası altınların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise başvurarak yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, dükkana girip yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu, tezgahtaki yüzükleri gösterirken, kadınların dikkatini dağıtmaya çalıştığını fark edip şüphelendi. Diğer iş yeri çalışanı, tezgahtan bir sopa çıkarıp kadınların üzerine yürüyüp, dükkandan çıkmalarını istedi. Yaşananlar sırasında kadınlardan biri el çabukluğuyla tezgahta duran, içinde 400 gram altın olan poşeti aldı. Kadınlar ayrıldıktan sonra altın poşetinin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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