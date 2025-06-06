Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 176 Acemi Kasap Hastanelik Oldu

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda 176 Acemi Kasap Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde Şanlıurfa'da 176 acemi kasap, kesim sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan vatandaşlar, farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde 176 acemi kasap hastanelere başvurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı'nın birinci gününde acemi kasaplar hastanelik oldu. Acemi kasaplar, kurbanlıkları kesmek istediği sırada vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladı. Kurban kesimi sırasında yaralanan 176 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçak darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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