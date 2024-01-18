Şanlıurfa'da Kumar Oynayan 24 Kişiye 154 Bin 200 TL Para Cezası

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 154 bin 200 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi. Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 24 kişiye toplamda 154 bin 200 lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı öne sürülen Y.B. ve S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA