Şanlıurfa'da Kontrolsüz Minibüs Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolsüz şekilde yola çıkan minibüs, bir otomobile çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun sol şeridinde park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, aniden hareket ederek sağ şeride girmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen otomobili fark edemeyen minibüs sürücüsü, otomobile çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolsüz şekilde yola çıktığı ve çarpma anı net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA