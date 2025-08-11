Şanlıurfa'da Kontrolsüz Minibüs Kazası

Şanlıurfa'da Kontrolsüz Minibüs Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek ilçesinde park halindeki minibüsün aniden yola çıkması sonucu bir otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Maddi hasarla atlatılan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolsüz şekilde yola çıkan minibüs, bir otomobile çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun sol şeridinde park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, aniden hareket ederek sağ şeride girmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen otomobili fark edemeyen minibüs sürücüsü, otomobile çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolsüz şekilde yola çıktığı ve çarpma anı net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

İki banka çalışanı, müşterilerin gözü önünde ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.