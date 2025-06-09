Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü E.T. direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olarak bildirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. E.T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren E.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa