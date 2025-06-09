Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü E.T. direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olarak bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. E.T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren E.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Ali Koç'tan çok sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler

O isimlere sert sözler: Vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.