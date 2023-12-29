Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Kaya hayatını kaybederken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Reşit Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title