Şanlıurfa'da Komşular Arasında Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında yaşanan kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, 15.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesinde yaşandı. İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ŞANLIURFA