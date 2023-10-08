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Şanlıurfa'da komşu kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kavga, alacak verecek nedeniyle çıktı ve taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir şekilde devam etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.