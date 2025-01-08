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Şanlıurfa'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Tır Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Tır Çarptı: 2 Yaralı
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Siverek'te gerçekleşen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile hızla çarpan tır nedeniyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bedduuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saraykent mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan hızla gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Kazada İ.A. (43) ve S.K. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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